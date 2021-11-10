«ЛНР» снова уходит от жесткого карантина

Группировка «ЛНР» сняла ряд ограничений, которые касаются борьбы с коронавирусом в отдельных районах Луганской области.



С 13 ноября восстанавливается работа кафе и столовых. Все заведения общепита будут функционировать при условии соблюдения требований: работа до 22.00 и наполняемость залов не выше 30%.



С 15 ноября разрешено возобновить проведение ранее запланированных физкультурных и спортивных мероприятий, но без участия зрителей, с количеством участников не более 50 человек.



С 22 ноября не нужно согласовывать внутренние и международные нерегулярные автоперевозки пассажиров, а также поездки организованных групп детей. Также с 22 ноября разрешено посещать учреждения культуры (библиотеки, музеи, клубные учреждения, дворцы культуры, театры, кинотеатры, кинозалы, филармонию, цирк) при соблюдении ряда требований. Это ношение масок, дистанция, зал должен быть заполнен не более, чем на 30% и рассадка посетителей должна быть равномерной.

Кроме этого группировка «ЛНР» с 11 ноября отменяет ограничение на передвижение через КПВВ «Станица Луганская», установленные в октябре.