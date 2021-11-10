На Донбассе погибла 24-летняя украинская военнослужащая

Двадцатичетырехлетняя украинская военнослужащая Татьяна Алхимова погибла во время выполнения боевого задания в Луганской области. Девушка была смертельно ранена 6 ноября.



Об этом сообщила Олешковская территориальная громада (Херсонская область), откуда родом была Алхимова.



«6 ноября во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области Татьяна получила пулевое ранение несовместимое с жизнью», — отмечается в сообщении.



Последнее место службы Татьяны Алхимовой — командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр имени Костя Гордиенко.



Девушка родом из села Казачьи Лагеря Херсонской области, где в 2015 году окончила школу. В 2019-м окончила Херсонский государственный университет, получив степень бакалавра по специальности «туризм».



В том же году Алхимова пошла на службу в ВСУ.



Похороны военнослужащей состоятся 20 ноября.



Отметим, что штаб операции Объединенных сил не сообщал о боевых потерях за 6 ноября.