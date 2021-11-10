На Луганщине более 600 новых случаев ковида за сутки, умерли 37 человек

В Луганской области за прошлые сутки подтвердили 606 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 37 больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Больше всего заболевших выявили в Северодонецке — 164, Лисичанске — 86, Сватовском районе — 58, в Рубежном — 48, а также заболели жители Станицы Луганской — 38, Попаснянского — 36, Старобельского — 33, Новопсковского — 28, Кременского — 25, Троицкого — 18, Марковского и Новоайдарского — по 17, Меловского — 16, Белокуракинского — 13 и Беловодского районов — 9.



За сутки умерли 37 пациентов с ковидом возрастом от 38 до 88 лет.



С начала пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 52 675 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 38 223, умерли — 1 744 человека.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 937 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 70,6 (при пороговом уровне — 60).