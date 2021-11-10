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Семьи 4 погибших участников АТО и раненые военные получат помощь

10 ноября 2021, 15:00

Семьи 4 погибших участников АТО и раненые военные получат помощь

Кабинет министров Украины выделил более 12 миллионов гривен для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей четырех погибших военнослужащих и четырнадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов (1,5 миллиона гривен) для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы – от 250 (примерно 500 тысяч гривен) до 400 прожиточных минимумов (примерно 750 тысяч гривен).

Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов (примерно 760 тысяч гривен) для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов (примерно 570 тысяч гривен), III группу – 250 прожиточных минимумов (около 480 тысяч гривен).

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