Семьи 4 погибших участников АТО и раненые военные получат помощь

Кабинет министров Украины выделил более 12 миллионов гривен для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей четырех погибших военнослужащих и четырнадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Членам семей погибших будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов (1,5 миллиона гривен) для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы – от 250 (примерно 500 тысяч гривен) до 400 прожиточных минимумов (примерно 750 тысяч гривен).



Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов (примерно 760 тысяч гривен) для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов (примерно 570 тысяч гривен), III группу – 250 прожиточных минимумов (около 480 тысяч гривен).