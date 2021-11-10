Кабмин объединит «Центрэнерго» с госшахтами для дальнейшей приватизации

Кабинет министров одобрил передачу госпакета акций ПАО «Центрэнерго» и государственных угольных шахт в состав восстановленной НАК «Энергетическая компания Украины». Соответсвующее решение было принято на заседании правительства.



«От планов приватизации "Центрэнерго" мы не отказываемся и считаем, что создание компании, где есть и добыча угля и генерация, только повысит интерес к ней во время проведения открытого аукциона», — пояснил такое решение премьер-минимтр Денис Шмыгаль.



Как сказано в пояснительной записке к документу, «в дальнейшем компании предусматривается передать принадлежащий государству пакет акций ПАО "Центрэнерго", после чего уставной капитал компании подлежит увеличению, а акции дополнительной эмиссии подлежат оплате имуществом (единый имущественный комплекс дочерних предприятий и акциями "Центрэнерго"). 100% акций компании станут объектом большой приватизации».



В Минэнерго отметили, что решение восстановить НАК «ЭКУ» и передать ей в собственность и управление «Центрэнерго» и госшахты позволит реализовать предусмотренный распоряжением Кабмина № 1215 от 5 октября 2020 года план создания акционерное общество, которое объединит государственную угольную генерацию с перспективными шахтами.

НАК «Энергетическая компания Украины» была создана в 2004 году и управляла корпоративными правами государства в электроэнергетике. С ходом приватизации в управлении НАК оставалось все меньше энергоактивов. В 2014 году Кабмин лиувидировал компанию. Правительству принадлежит 100% акций НАК «ЭКУ».