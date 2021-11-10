Поменять прописку онлайн в «Дії» смогут владельцы паспортов-книжечек

Украинцы, которые имеют паспорта-книжечки, смогут изменить место жительства онлайн через «Дію». Соответствующее решение на заседании 10 ноября приняло правительство, сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.



Подтвердить место регистрации можно будет благодаря электронной выписке («витяг»), которую будут получать на портале «Дія».



Чтобы изменить место регистрации с паспортом-книжечкой онлайн, нужно на портале «Дія» выбрать пункт «Регистрация места жительства» и заполнить заявление.



«Владелец жилья, где вы проживаете, сможет подтвердить запрос и позволить зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства после обработки заявления регистратором появятся в реестре территориальной громады, а снятие с предыдущего места жительства также произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена в течение одних суток», — говорится в сообщении.



В Минцифры напомнили, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла в целом закон об изменении места регистрации (прописки) онлайн. С декабря регионы начнут постепенно переходить на электронное изменение места регистрации.



«Благодаря этому регистрация места жительства будет декларативной — человек просто на портале "Дія" сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от собственника жилья. Никаких бумажек или походов в ЦНАП. А мужчины не должны каждый раз посещать военкоматы при переезде — они будут получать эту информацию автоматически. Закон позволяет получить вторичную и третичную медицинскую помощь, оформить пенсию по месту фактического проживания. А также гарантирует защиту прав собственника на свое имущество», — пояснили в Минцифры.



Как отмечается, сейчас смена места регистрации онлайн работает для владельцев ID-карт в 7 городах: Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Кривом Роге и Мариуполе. Новое постановление позволяет к моменту вступления закона в силу запустить экспериментальный проект для жителей всей страны, в том числе владельцев паспортов-книжечек.

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