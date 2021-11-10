Ученые сделали прогнозы по коронавирусу в Украине

Украина прошла пиковый период заболеваний коронавирусом. К такому выводу пришла Национальная академия наук Украины, опираясь на число положительных ПЦР-тестов в стране. Так, динамика количества положительных ПЦР-тестов снизилась на 15% за последние 10 дней.



Также ученые построили сценарии с прогнозами на 16 и 23 ноября. Донецкая область вошла в список регионов с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных. Также в этот список попали Днепропетровская, Запорожская, Львовская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Хмельницкая области и Киев.



По прогнозам НАН, через неделю, а затем еще через неделю среднее количество заболевших на подконтрольной территории Донецкой области будет равно примерно сегодняшнему показателю – 1200 случаев в сутки.

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За последние две недели Украина прошла самые высокие показатели заболеваний, считают в Академии.



При этом, по мнению ученых НАН, пиковый период смертей от ковида и госпитализаций еще не пройден. До 23 ноября они прогнозируют еще большее увеличение количества смертей из-за COVID-19.



Также динамика положительных ПЦР-тестов в Киеве свидетельствует о приближении пикового периода.



Ученые подсчитали, что по статистике, каждый пятый госпитализированный пациент с коронавирусом умирает в больнице (процент летальности среди госпитализированных 20%). В целом летальность держится показателя близкому к 3%.



По данным анализа НАН, среди вакцинированных шансов попасть в больницу с коронавирусом на 87% меньше, чем среди невакцинированных. Среди вакцинированных одной дозой – на 67% меньше.