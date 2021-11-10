Данилов: Украина готовится к возможному «энергетическому терроризму» со стороны России

В Совете национальной безопасности и обороны рассматривали ситуацию в сфере энергетики Украины и прорабатывают варианты реагирования на разное развитие событий. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в среду.



Он отметил, что Украина готова быстро реагировать в случае «энергетического терроризма» со стороны России.



«В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, — будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны», — подчеркнул Данилов.



По его словам, Кабинет министров и министерство энергетики занимаются вопросами обеспечения страны энергоносителями.