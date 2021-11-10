Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе населенного пункта Причепиловка боевики вели обстрел из запрещенных минометов калибра 82 мм.
Также украинские позиции обстреляли вблизи Катериновки и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, отметили в штабе.
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