Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В районе населенного пункта Причепиловка боевики вели обстрел из запрещенных минометов калибра 82 мм.



Также украинские позиции обстреляли вблизи Катериновки и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.



Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, отметили в штабе.