МИД отреагировал на слова Минска о «российском Крыме»

Изменение подхода Беларуси к вопросу признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя слова главы МИД Беларуси Владимира Макея о том, что «Крым является сейчас российской территорией».



«Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина».



Он выразил надежду на то, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права.