Действие карт Ощадбанка для пенсионеров из ОРДЛО продлят — участница ТКГ

Действие просроченных карт Ощадбанка для пенсионеров, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, планируют продлить. Об этом сообщила участница украинской делегации в социально-экономической подгруппе Трехсторонней контактной группы Виктория Страхова.



«Мы планируем продлить действие карт Ощадбанка для пенсионеров, которые проживают в ОРДЛО. На данный момент они действуют до 1 января 2022 года», — написала она в Facebook.



Страхова также отметила, что представитель ОРЛО анонсировал облегчение требований для жителей неподконтрольной части Луганщины, пересекающих КПВВ «Станица Луганская».



«Ранее введенные ограничения будут отменены, хотя пересекать в таком режиме можно будет только раз в месяц», — сообщила представительница украинской делегации в ТКГ.

Ощадбанк продлил до 1 января 2022 года просроченные карты внутренне перемещенных лиц. Их не будут блокировать во время карантина (до 31 декабря).



В отделениях Ощадбанка в Донецкой области остаются неполученными 123,5 тысячи пенсионных банковских карт внутренне перемещенных лиц.