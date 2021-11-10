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Действие карт Ощадбанка для пенсионеров из ОРДЛО продлят — участница ТКГ

10 ноября 2021, 19:10

Действие карт Ощадбанка для пенсионеров из ОРДЛО продлят — участница ТКГ

Действие просроченных карт Ощадбанка для пенсионеров, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, планируют продлить. Об этом сообщила участница украинской делегации в социально-экономической подгруппе Трехсторонней контактной группы Виктория Страхова.

«Мы планируем продлить действие карт Ощадбанка для пенсионеров, которые проживают в ОРДЛО. На данный момент они действуют до 1 января 2022 года», — написала она в Facebook.

Страхова также отметила, что представитель ОРЛО анонсировал облегчение требований для жителей неподконтрольной части Луганщины, пересекающих КПВВ «Станица Луганская».

«Ранее введенные ограничения будут отменены, хотя пересекать в таком режиме можно будет только раз в месяц», — сообщила представительница украинской делегации в ТКГ.

Ощадбанк продлил до 1 января 2022 года просроченные карты внутренне перемещенных лиц. Их не будут блокировать во время карантина (до 31 декабря).

В отделениях Ощадбанка в Донецкой области остаются неполученными 123,5 тысячи пенсионных банковских карт внутренне перемещенных лиц.

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