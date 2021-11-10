Глава МВД анонсировал новые санкционные списки «воров в законе»

СНБО на ближайшем заседании рассмотрит новые списки криминальных авторитетов и «воров в законе», против которых могут быть введены санкции. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает ZN.UA.



По его словам, на сегодня продолжается серьезная работа по основаниям нахождения в списках и составляются новые.



Монастрыский отметил, что лично проверяет данные и основания внесения данных лиц в списки. Он также добавил, что правоохранители открыли 253 уголовных производства в отношении «воров в законе». Более чем 500 «воров в законе», которые находятся под санкциями СНБО, теперь не могут въехать на территорию Украины.



Что касается криминальных авторитетов, в отношении которых введены санкции СНБО, 83-м лицам отменены разрешительные документы на пребывание в Украине, 30 из них привлечены к криминальной ответственности, по 23-м лицам осуществляются работы по документированию их преступной деятельности или выдворение из Украины.



Монастырский также сообщил, что в отношении 108 таких лиц, по которым ранее были выявлены неточности, касавшиеся недостоверного внесения в базу из паспортных данных, гражданства или места проживания, после внесения уточнений СНБО их счета в Украине были заблокированы.



Кроме того, по словам Монастырского, благодаря санкциям СНБО удалось полностью остановить влияние так называемых «смотрящих» в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновецкой, Сумской и Запорожской областях.

Читайте также: СНБО вводит санкции за открытие представительства Никарагуа в оккупированном Крыму