В Мариуполе из-за ковида с 15 ноября отменяют бесплатный проезд для пенсионеров

В Мариуполе в связи с распространением коронавируса с 15 ноября отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Об этом сообщил заместитель городского головы Мариуполя Аркадий Мешков, передает «Вечерний Мариуполь».



По его словам, такое решение приняли на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.



«Было принято вынужденное решение с целью позаботиться об этой категории граждан, и введено ограничение на бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров по возрасту. Ограничение начнет действовать с понедельника, 15 ноября», — сказал Мешков.



Он отметил, что данная мера вводится для того, чтобы пенсионеры лишний раз без необходимости не выходили в общественные места и оставались дома.



Мешков уточнил, что бесплатный проезд для пенсионеров отменяется как в коммунальном, так и в частном общественном транспорте.



«Это решение будет действовать до отмены "красной зоны" карантина», — добавил заместитель городского головы.