Зеленский призвал массово вакцинироваться: За 2 дня мы потеряли больше людей, чем за 2 года на Донбассе

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу призвал вакцинироваться от коронавируса, отметив, что за два дня Украина потеряла в десять раз больше граждан, чем за два года войны на Донбассе.



По его информации, за прошедшие два года в боях на Донбассе погибли 146 украинских военных, в то время как за последние двое суток от осложнений вследствие COVID-19 умерли более полутора тысяч украинцев.



«Что объединяет сегодня 93% заболевших коронавирусом в Украине. Все они не вакцинированы. Во сколько раз, согласно исследованиям, вакцинация уменьшает риски смерти от "Дельта" штамма коронавируса? В 11», — сказал он.



Президент отметил, что в Украине есть возможности ежедневно вакцинировать почти 400 тысяч человек. Несмотря на этой, 65% украинцев не сделали ни одной прививки от коронавируса, в то время как в европейских странах такой же процент населения вакцинирован полностью.



«Что объединит завтра украинцев, которые хотят, чтобы эти 40 миллионов [населения страны] не превратились в 20? Все они будут вакцинированы!» — высказал надежду глава государства.



По словам Зеленского, Украина «готова ко всему и обеспечена всем».



«Работает 536 заведений, есть 76 тысяч коек, из них 72 тысячи с кислородом. Медицинская система готова как никогда, но не следует проверять это на себе. Шуткам о том, какая мы сильная нация и что нам радиация — не нужно давать вторую жизнь. Надо всем беречь свое собственное», — сообщил он.