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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября

10 ноября 2021, 23:54

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 1 210 случаев коронавируса. От осложнений умерли 84 человека. С начала пандемии — 137 192 заболевших, из которых 112 221 пациент выздоровел, 3 842 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 1 053 новых случая COVID-19, 96 человек умерли от осложнений болезни. Всего группировка «ДНР» признает 93 586 заболевших: выздоровели 68 510 человек, умерли — 7 240.

На подконтрольной территории Луганской области подтвердили 606 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 37 больных. Всего — 52 675 случаев ковида, из которых выздоровели 38 223 человека, умерли — 1 744.

В отдельных районах Луганской области выявили еще 189 новых заболевших, 38 человек умерли. С начала пандемии, как заявляет группировка «ЛНР», в ОРЛО диагностировали ковид у 19 549 человек: 14 998 пациентов выздоровели, а 2 649 — умерли.

Политика

У Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы в свете недавнего скопления российских войск вблизи границы с Украиной. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне. Блинкен высказал обеспокоенность тем, что «Россия может совершить серьезную ошибку и попытается заново сделать то, что она сделала в 2014 году».

Украина владеет полной информацией о ситуации на границе с Россией и готова дать отпор при необходимости, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении. Недавнее перемещение российских войск вдоль границы с Украиной он назвал «психологическим давлением» и сообщил, что украинская сторона находится в контакте с западными партнерами.

Боевые действия

На линии соприкосновения на Донбассе еще больше ухудшилась ситуация с безопасностью, заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен. Также выросло количество ограничений, с которыми сталкивается миссия ОБСЕ на Донбассе.

Общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала 2021 года достигло 81 человек — 15 погибших и 66 раненых.

Общество

Приморский районный суд Мариуполя взял под стражу без права внесения залога бывшего боевика группировки «ДНР» Дениса Куликовского («Палыча»), который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в оккупированном Донецке. Задержанный накануне Куликовский заявил, что проживал в Киеве с 2019 года.

Действие просроченных карт Ощадбанка для пенсионеров, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, продлят. Об этом сообщила участница украинской делегации в социально-экономической подгруппе ТКГ Виктория Страхова по итогу переговоров.

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