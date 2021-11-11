За сутки в Украине выявили более 24 тысяч случаев коронавируса. Умерли 652 человека

За среду, 10 ноября, в Украине выявили 24 747 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 464 случая больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 18 896 пациентов. Умерли 652 человека.



Вчера госпитализировали 4 778 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 155 519 человек. Из них выздоровели 2 572 738 пациентов, а умерли 74 857 человек.



Вчера вакцинировались 277 097 человек.



С начала прививочной кампании в стране вакцинировались 11 844 730 человек. Из них получили одну дозу вакцины — 11 844 728 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 8 284 545 человека. Всего проведено 20 129 273 прививок.