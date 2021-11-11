На Донбассе сообщили о новых обстрелах

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинский военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что огонь велся в районе Причепиловки, Катериновки, Широкого, Золотого-4, Новотошковского.



В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток украинская сторона обстрелов не зафиксировала.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» обстрелы 10 ноября не зафиксировали.



Вместе с тем «ДНР» заявила про обстрел в районе поселка шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. Также об обстреле в этом районе сообщают пользователи соцсетей.



Кроме того, в «ДНР» заявили о нарушении «режима тишины» в районе Озеряновки.