КПВВ «Еленовка» откроют 12 ноября: условия пересечения

В пятницу, 12 ноября, группировка «ДНР» откроет свой КПП «Еленовка» под Донецком. Он находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Пересечь линию соприкосновения на въезд и выезд можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 – 15:30 по Киеву).



Для выезда из подконтрольных «ДНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».



При въезде в ОРДО на КПП «Еленовка» необходимо пройти бесплатное обследование (экспресс-тест на COVID-19). В случае отказа от прохождения обследования экспресс-тестом нужно заполнять бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. При положительном результате теста — человека направят в больничный стационар.



При въезде на подконтрольную украинской власти территорию пересекающим КПВВ нужно установить и активировать приложение «Вдома» для прохождения 10-дневной самоизоляции. В случае невозможности установки мобильного приложения, эти люди подлежат обсервации.



Самоизоляция будет прекращаться при получении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген коронавируса, проведенного после пересечения КПВВ.



В то же время, предусмотрен перечень категорий, которым не нужно проходить самоизоляцию. Прежде всего, это люди, у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.



При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена в перечень ВОЗ.