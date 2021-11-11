Ахметов договорился о покупке Идея банка

Польский Getin Holding S.A. 10 ноября заключил соглашение об условиях продажи принадлежащего ему Идея Банк Первому украинскому международному банку (ПУМБ) Рината Ахметова. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Передача акций Идея Банк состоится при выполнении условий, изложенных в соглашении. Ожидается, что передача акций банка состоится не позднее 25 февраля 2022 года или другого более позднего срока, который может быть согласован сторонами», — сказано в релизе.



Согласно ему, цена продажи будет эквивалентом в евро общих чистых активов банка по итогам 2021 финансового года, помноженным на коэффициент 1,072 плюс чистая прибыль банка в период с 1 января 2022 года до последнего дня месяца, предшествующего месяцу, в котором последнее предварительное условие выполнено покупателем, но не более чем 45 млн грн (эквивалент PLN6,86 млн) и за вычетом общей суммы дивидендов, выплаченных банком за 2021 год до даты закрытия сделки.



«В случае, если полученная прибыль будет отрицательной, базовая сумма будет соответственно уменьшена», — уточняется в релизе.



В соответствии с заключенным соглашением, Getin Holding на момент передачи акций получит указанную выше цену продажи за вычетом 95 млн грн, которые удерживаются покупателем для обеспечения его потенциальных требований, связанных с качеством кредитного портфеля Банка, а затем выплачиваются продавцу двумя частями после первой и второй годовщины сделки. Цена после ее даты может быть пересмотрена в отношении генерируемой прибыли и выплаченных дивидендов.



Среди условий сделки — ее согласование в АМКУ и НБУ, передача определенных активов подконтрольного Getin Holding финансовой компании ООО «Нью Финанс Сервис» покупателю, указанному ПУМБ.



В 2020-м владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецки стал фигурантом расследования польских правоохранителей, сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao S.A