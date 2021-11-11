Жителям прифронтовых территорий Донбасса увеличат субсидии на отопление

Жителям нескольких населенных пунктов у линии соприкосновения увеличат размер субсидии на отопление, так как сейчас они вынуждены отапливать свои дома электроэнергией. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью телеканалу «Дом».



Она рассказала, что в ее первый день на посту министра к ней обратились депутаты от Донецкой области, представляющие поселок Зайцево и города Горняк, Красногоровка, Марьинка, Новогродовка, а также от Луганской области — село Трехизбенка.



«Ситуация была следующей. Есть населенные пункты, которые находятся вблизи линии разграничения. И они из-за агрессии Российской Федерации утратили возможность получать тепло через газопроводы в силу того, что невозможно под обстрелами проводить ремонтные работы. Нас попросили посодействовать, чтобы домохозяйства, которые обеспечивают теплом свое жилье через электроэнергию, имели возможность не платить по высокому тарифу. То есть выше, чем 90 коеек», — рассказала Верещук.



Для решения этой проблемы она обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру социальной политики Марине Лазебной.



«Как правильно решить этот вопрос, чтобы люди получили помощь сейчас? То есть не через полгода, не через год, а сейчас. Потому что платежки приходят сейчас. Спасибо министру социальной политики Марине Лазебной, спасибо премьеру, которые сразу же дали правильное решение. А именно — это проект постановления (который, я надеюсь, уже на следующей неделе станет постановлением) о том, чтобы увеличить размер субсидии для жителей этих населенных пунктов», — сказала глава Минреинтеграции.



Сейчас жители прифронтовых районов получают субсидию в размере 700-1000 гривен, теперь они будут получать свыше 2,5 тысячи гривен, так как обогрев жилья идет через электроэнергию, а других источников тепла у людей нет.



«Мы снимем ограничения по актам на обследование жилищных условий. Они были препятствием [для начисления субсидии]. И люди уже в ноябре, декабре получат свои деньги. Я считаю, это правильный ход», — подчеркнула Верещук.



По ее словам, помощь коснется десятков тысяч домохозяйств. На эти цели понадобится около 70-80 миллионов гривен в месяц.



«У нас такие деньги есть, они зарезервированы. И те громады, которые обратились, они получат такую возможность», — заверила министр.



Верещук добавила, что также за помощью могут обращаться и иные громады — либо через своих народных депутатов, либо напрямую к министру.



«У вас есть возможность сказать о своих проблемах. Мы будем реагировать на каждый ваш сигнал. Потому что вы знаете, что нужно делать там [в громадах], а я знаю — что нужно и как нужно сделать здесь. Давайте объединим наши усилия, и поможем людям», — обратилась она.