Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию с безопасностью на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак 10 ноября встретились в Вашингтоне с заместительницей государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Во время переговоров было уделено внимание актуальной ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.



Нуланд заверила в непреклонной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.



Собеседники также обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

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