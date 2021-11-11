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Начальнику службы безопасности Януковича выдвинули обвинения в дезертирстве

11 ноября 2021, 11:45

Начальнику службы безопасности Януковича выдвинули обвинения в дезертирстве

Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины — начальнику Службы безопасности президента времен Виктора Януковича сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 2 ст. 408 УК Украины). Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывания Януковича на территории РФ, незаконно совместно с ним пересек государственную границу Украины. Больше на территорию Украины он не возвращался.

По данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Константине Кобзаре.

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