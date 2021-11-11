Леросу вручили подозрение в хулиганстве за средний палец в адрес Зеленского

Государственное бюро расследований вручило подозрение в хулиганстве народному депутату Гео Леросу за то, что он показал средний палец на заседании Верховной Рады 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



«11 ноября 2021 года по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора вручено письменное уведомление о подозрении народному депутату Украины за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины», — говорится в сообщении.



Выступая с парламентской трибуны 4 ноября, Лерос оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, он показал непристойный жест.



По мнению правоохранителей, целью Лероса было создать собственный медийный и политический образ, повысить медийную узнаваемость, привлечь внимание СМИ, общества и других политиков к себе.



Ему инкриминируют грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины).Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.



Решается вопрос об избрании меры пресечения.курора.