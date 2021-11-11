РФ назвала новую Хартию украино-американского сотрудничества «набором вредных лозунгов»

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал подписание новой Хартии стратегического партнерства Украины и США. По его мнению, документ нацелен «на обострение ситуации».



«Документ — набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России», — написал он в Фейсбук.



Для России неприемлемы любые намерения по вступлению Украины в НАТО, добавил посол, а планы по поставкам оружия «лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины». Антонов заявил, что снизить накал на Донбассе может «только полная реализация "Минска", который предполагает, в том числе, особый статус народных республик».



«Хочется верить, что американо-украинские договоренности не являются отступлением Вашингтона от "духа Женевы". Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в Хартии», — добавил он.

10 ноября в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства Украина-США, которая определяет основные направления двусторонних отношений в ключевых сферах.