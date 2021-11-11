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На Донбассе — почти 1600 новых случаев ковида, 42 пациента умерли

11 ноября 2021, 14:06

На Донбассе — почти 1600 новых случаев ковида, 42 пациента умерли

За прошедшие сутки, 10 ноября, на подконтрольной властям территории Донецкой области медики зарегистрировали 1179 случаев COVID-19, в Луганской области — 394. Об этом сообщили местные ОГА.

Кроме этого, от осложнений следствие COVID-19 умерли 25 человек на Донетчине и 17 пациентов на Луганщине.

С начала пандемии в Донецкой области без учета оккупированной территории ковидом заболели 138 371 человек (113 636 пациентов выздоровели, 3867 — умерли), в Луганской области — 53 069 заболевших (39 039 пациентов выздоровели, 1761 — умерли).

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