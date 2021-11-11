В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка

Взрыв гранаты произошел в жилом доме в Пролетарском районе Донецка, в результате чего пострадала девушка. Об этом сообщил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



«В 13:56 (12:56 по киевскому времени — Ред.) произошел взрыв гранаты в жилом доме по улице Робеспьера,2 в Пролетарском районе города. В результате взрыва пострадала женщина 1994 года рождения», — написал он в телеграм-канале.



Пострадавшая была доставлена в городскую больницу № 9 в состоянии средней степени тяжести.



«Полиция» задержала подозреваемого — мужчину 1989 года рождения. На месте продолжают работать «спецслужбы».