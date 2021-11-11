Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка

11 ноября 2021, 14:34

В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка

Взрыв гранаты произошел в жилом доме в Пролетарском районе Донецка, в результате чего пострадала девушка. Об этом сообщил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.

«В 13:56 (12:56 по киевскому времени — Ред.) произошел взрыв гранаты в жилом доме по улице Робеспьера,2 в Пролетарском районе города. В результате взрыва пострадала женщина 1994 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Пострадавшая была доставлена в городскую больницу № 9 в состоянии средней степени тяжести.

«Полиция» задержала подозреваемого — мужчину 1989 года рождения. На месте продолжают работать «спецслужбы».

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Места
Донецк
Прочее
Взрыв ДНР взрыв гранаты

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
15:20
«Есть очень легкие проблески». Пушилин — о ситуации с ковидом в ОРДО
14:48
Пушилин признал нехватку угля в ОРДО для предприятий и населения
14:34
В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка
13:48
Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу
13:37
«ДНР» будет увеличивать набор призывников
11:47
«ДНР» сделает наличие «паспорта ДНР» обязательным условием для «госслужбы»
11:34
«ДНР»: Почти тысяча заболевших COVID-19 за сутки и 67 умерших
11:14
«ДНР» признала, что ВСУ использовали в бою «Байрактар»
09:52
КПВВ «Еленовка» откроют 12 ноября: условия пересечения
09:48
Пушилин уволил россиянина с должности «вице-премьера ДНР»
09:27
Действие карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО могут продлить до 1 апреля
09:13
«ЛНР»: 105 заболевших и 16 умерших от COVID-19 за сутки
23:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября
все новости
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:30
ТКГ согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО
16:10
Суд в деле Штепы отказался продлевать перерыв до выхода Славянска из «красной» зоны
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
15:57
Донетчина может остаться в «красной» зоне карантина до конца ноября
15:46
В ОРДЛО доставили более 100 тонн гуманитарной помощи ООН
15:26
Славянской громаде вернули более 240 га земель Славкурорта
15:20
«Есть очень легкие проблески». Пушилин — о ситуации с ковидом в ОРДО
14:49
Ткаченко написал заявление об отставке с поста министра культуры
14:48
Пушилин признал нехватку угля в ОРДО для предприятий и населения
14:34
В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка
14:06
На Донбассе — почти 1600 новых случаев ковида, 42 пациента умерли
13:48
Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу
13:37
«ДНР» будет увеличивать набор призывников
13:18
Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України» (промо)
все новости
ВИДЕО
Суд поместил экс-начальника донецкой тюрьмы «Изоляция» под стражу на два месяца
10 ноября, 17:40
Экс-начальник тюрьмы «ДНР» «Изоляция» заявил, что живет в Киеве с 2019 года
10 ноября, 17:25
Ахметов, мэр Донецка и экс-регионалы: Кто пришел проститься со Звягильским? ►
09 ноября, 20:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция