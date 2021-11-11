Славянской громаде вернули более 240 гектаров земель Славкурорта

Славянский городской совет расторгнет договор аренды с ЗАО «Укрпрофздравница» на пользование земельным участком в курортной зоне. Соответствующий иск удовлетворил Хозяйственный суд Донецкой области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Отмечается, что договор на право долгосрочного использования земельного участка площадью свыше 240 гектаров на 25 лет был заключен в 1999 году между Славянским городским советом и Славянским отделением ЗАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница», преемником которого стало дочернее предприятие «Санаторно-курортный реабилитационный центр "Славянский курорт"».



«Однако пользователем, вопреки условиям договора, не предприняты меры по сохранению растительного мира в лесопарковой зоне и охране ее от пожаров и незаконных порубок, а также допущено нарушение плодородного слоя почвы. Кроме того, накоплена задолженность по плате за землю на сумму более 8 миллионов гривен», — констатируют в прокуратуре.



Также в ведомстве отмечают, что причинение вреда природной среде снижает привлекательность курортной зоны и ведет к невозможности использовать землю по ее целевому назначению, а именно — для оздоровления людей за счет полезных природных свойств местных озер.