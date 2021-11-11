Боевики применили тяжелую артиллерию и беспилотники, ВСУ стреляли в ответ

С начала текущих суток, 11 ноября, на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Обстрелы пришлись на окрестности Марьинки, Новозвановки, Зайцево,Троицкого, Гнутово, Луганского, Широкино и Крымского.



Боевики открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе Зайцево на Донетчине боевики также задействовали беспилотник, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17. В Луганской области также зафиксирован пролет беспилотника боевиков с пересечением линии столкновения.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.