Лавров анонсировал «серьезный разговор» с французским коллегой по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на предстоящей 12 ноября в Париже встрече глав МИД и Минобороны России и Франции им «серьезный разговор» по украинской тематике. Об этом сообщает ТАСС.



«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского <...> У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», — сказал он на пресс-конференции в четверг.



Комментируя заявление от МИД Франции о том, что Россия отказалась участвовать во встрече в Нормандском формате 11 ноября, Лавров заявил, что «это не те манеры, которые мы привыкли ожидать от французских партнеров».



Лавров напомнил, что две недели назад на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом сообщил ему о планах переговоров в Москве 11 ноября из-за чего 11 ноября является неподходящей для РФ датой переговоров в Нормандском формате.



«Если этот аргумент не считается убедительным, тогда я еще раз повторю: наверное, манеры нужно восстанавливать — те, к которым мы привыкли в дипломатии и вообще в нормальном человеческом общении», — заявил глава МИД РФ.

Германия и Франция не учли предложения России в своем проекте документа к встрече глав МИД Нормандского формата, сказал российскому «Интерфаксу» источник в Москве.



Франция намерена как можно скорее организовать встречу министров иностранных дел государств-участников Нормандского формата, но Россия от этого отказывается, заявили во французском МИД.