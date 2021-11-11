Десятки лет на решение проблемы. Чиновники снова говорят о жилье для переселенцев

Переселенцы, которые сегодня участвуют в программе ипотечного кредитования, смогут получить в собственность жилье более, чем через 10 лет. К тому же, проблема с жильем для переселенцев полностью не решится, ведь далеко не все участвуют в ипотечных программах, но и самостоятельно пока не могут приобрести новый дом. Об этом шла речь на обсуждении Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц 11 ноября.



Элла Репина, глава подкомитета по вопросам функционирования небанковских финансовых учреждений и страховой деятельности комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики напомнила, что среди переселенцев есть те, кто не смогли устроиться на новом месте и вернулись в отдельные районы Донбасса и в оккупированный Крым.



«Программа ипотечного кредитования работает. Сегодня 21 тысяча человек участвуют в ней. Но этих денег недостаточно и для того, чтобы этой 21 тысячи человек выдали жилье, понадобится 18 лет», – отметила Репина.



Новый глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, в свою очередь, напомнила данные Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ Международной организации по миграции. В марте мониторинг показал, что собственное жилье есть у 12% переселенцев. Арендуют жилье 60%, а живут у родственников – 15%. Из общего числа опрошенных 39% заявили, что не планируют возвращаться в свои бывшие дома. Верещук подчеркнула, что таким образом, помощи от государства в жилищном вопросе ожидают почти полтора миллиона переселенцев, которые живут в новых громадах Украины.