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Россия пытается снизить стоимость содержания ОРДЛО, используя COVID-19 — Гармаш

11 ноября 2021, 19:59

Россия пытается снизить стоимость содержания ОРДЛО, используя COVID-19 — Гармаш

Россия использует распространение COVID-19 на оккупированной части Донбасса, чтобы снизить стоимость ее содержания и уменьшить число пенсионеров. Об этом написал участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в статье для «ZN.ua».

Он считает, что политика России относительно коронавируса в ОРДЛО заключается в создании благоприятных условий для его распространения и отсутствии возможности лечения либо выезда с целью вакцинации сертифицированной вакциной в Украину.

«Практически это заключалось в проведении массовых мероприятий в ходе предвыборной кампании "Единой России" на выборах в Госдуму РФ. Затем — в самом голосовании в так называемых информационно-консультативных центрах на территории ОРДЛО и с помощью организованного массового вывоза людей на территорию России. Параллельно с этим производилась выкачка из региона в РФ медицинских кадров путем раздачи им российских паспортов и обещания заработных плат в 5–10 раз выше, чем в ОРДЛО», — отмечает Гармаш.

По его словам, в результате, когда в РФ было заявлено о тысяче смертей от коронавируса в сутки, только в отдельных районах Донецкой области (без оккупированной части Луганщины) «официально» сообщалось о 132 умерших.

«Если пересчитать пропорционально количеству населения (144 млн и 2 млн соответственно), то получается, что в ОРДО уровень смертности от COVID-19 превышает соответствующий общероссийский показатель в 7,3 раза. И это при том, что РФ является одним из лидеров по смертности от коронавируса в мире», — подчеркивает участник украинской делегации в ТКГ.

Гармаш отмечает, что данные «официальной» статистики в ОРДЛО — неполные и значительно ниже реального уровня заболеваемости и смертности.

«Население оккупированной части Донбасса просто не может позволить себе дорогие тесты на ковид (1500 руб. в Донецке, 1350 руб. в Луганске), поэтому занимается самолечением без обращения в больницы. Из-за переполненности моргов, тела умерших, в медицинском анамнезе которых есть тяжелые хронические заболевания, не вскрывают и на наличие коронавируса не исследуют. Посмертным диагнозом становится имевшееся хроническое заболевание или его осложнения», — пишет он.

«Учитывая, что жертвами коронавируса являются преимущественно инвалиды и пенсионеры, Москва таким образом сокращает свои расходы на пенсионное обеспечение и социальные выплаты на оккупированной территории. Сегодня размер пенсионных выплат, финансируемых Москвой в ОРДЛО, составляет около 5 млрд руб. ежемесячно (согласно данным "Пенсионных фондов" "республик")», — резюмировал Сергей Гармаш.

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