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Нардеп рассказал, что надо сделать, чтобы жителей ОРДЛО не штрафовали на границе с Россией

11 ноября 2021, 20:12

Нардеп рассказал, что надо сделать, чтобы жителей ОРДЛО не штрафовали на границе с Россией

Государственная пограничная служба продолжает выписывать административные штрафы жителям отдельных районов Донбасса, которые въезжают в Украину через Россию. Как заявил народный депутат Дмитрий Лубинец, число выписанных штрафов в разы уменьшилось, но все равно на людей накладывают санкции.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий настаивает, что пограничная служба неправильно трактует нормы постановления Кабмина, который недавно частично отменил штрафы для въезжающих через Россию.

«Как выяснилось пограничники это делают на основе постановления Кабинета министров, которое четко указывает, что перечень гуманитарных оснований не является исчерпывающим. Гражданин может просто сказать: "Я еду по гуманитарным причинам. Точка". И в этом же постановлении четко указано, что никто не имеет право проверять эти гуманитарные основания. На практике Госпогранслужба останавливает человека и говорит: "Вы куда?". Ей отвечают: "Я на учебу". Пограничники отвечают: "Покажите вызов в украинский вуз". Если его нет, на человека накалывают административный штраф», – рассказал Лубинец на обсуждении Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц 11 ноября.

Нардеп призвал министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорию Ирину Верещук разъяснить смысл термина «гуманитарные основания» Государственной пограничной службе и то, что пограничники, согласно постановлению Кабмина, не имеют права требовать от пассажиров доказательств для проезда.  

Верховная Рада приняла законопроект №5478 об отмене штрафов для жителей ОРДЛО за выезд через Россию 29 июня. 5 июля его подписал спикер парламента и передал президенту. Глава государства подписал закон 22 июля, и с 24 июля он вступил в силу.

Документом предусмотрено, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с неподконтрольной территории, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом министров.

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