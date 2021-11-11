По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки, 10 ноября, на подконтрольной властям территории Донецкой области медики зарегистрировали 1179 случаев COVID-19, в Луганской области — 394. От осложнений умерли 25 человек на Донетчине и 17 пациентов на Луганщине. С начала пандемии на Донетчине ковидом заболели 138 371 человек (113 636 пациентов выздоровели, 3867 — умерли), в Луганской области — 53 069 заболевших (39 039 пациентов выздоровели, 1761 — умерли).



Группировка «ДНР» заявила о выявлении 990 новых случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений умерли еще 67 пациентов. Всего «ДНР» подтверждает 94 576 случаев коронавируса, из которых 69 097 человек выздоровели, летальных случаев — 7307.



В отдельных районах Луганской области выявили еще 105 случаев инфицирования, 16 пациентов умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 19 654 заболевших: 15 246 пациентов выздоровели, а 2 665 — умерли.



Политика



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак 10 ноября встретились в Вашингтоне с заместительницей государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, с которой обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на предстоящей 12 ноября в Париже встрече глав МИД и Минобороны России и Франции им «серьезный разговор» по украинской тематике. Речь идет о невозможности согласовать дату проведения в Нормандском формате на уровне министров. Лавров ранее отказался от проведения встречи 11 ноября, сославшись на дипломатическую встречу в этот день.



Права человека



В Европейском суде по правам человека находятся до 5 тысяч индивидуальных жалоб от украинцев, пострадавших вследствие вооруженного конфликта на Донбассе и агрессии России. Эти жалобы адресованы и Украине, и России.



Экономика



Группировка «ДНР» впервые примет трехлетний бюджет для подконтрольной ей территории. Этому предшествовало утверждение Россией «Программы ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы», которая посвящена подконтрольным «ДНР» и «ЛНР» территориям. Согласно документу, в течение трех лет РФ выделит на социально-экономические потребности ОРДЛО более 900 миллиардов рублей.



В «ДНР» признали дефицит угля на предприятиях и для бытового использования населением. Среди причин указывается недостаточное финансирование, обстрелы и «вынужденное затопление шахт в прифронтовых районах».



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил россиянина Владимира Пашкова с должности «заместителя председателя правительства ДНР», которую он занимал с апреля 2019 года. До этого Пашков руководил южноосетинской компанией «Внешторгсервис», которая управляла крупнейшими промышленными предприятиями, захваченными в ОРДЛО.



Трехсторонняя контактная группа согласовала визит инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Пограничники продолжают выписывать административные штрафы жителям отдельных районов Донбасса, которые въезжают в Украину через Россию. Как заявил народный депутат Дмитрий Лубинец, число штрафов в разы уменьшилось, но все равно на людей накладывают санкции. Он отметил, что люди могут избежать применения санкции, если при пересечении границы назовут причиной въезда гуманитарные обстоятельства. По словам нардепа, «никто не имеет право проверять эти гуманитарные основания».



Взрыв гранаты произошел в жилом доме в Пролетарском районе Донецка, в результате чего пострадала девушка. Согласно сообщению «ДНР», ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



В оккупированные районы Донецкой и Луганской областей доставили 106 тонн гуманитарного груза от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.



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