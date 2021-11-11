Как в Мариуполе реставрируют старинные двери ►

В Мариуполе реставрируют старинную дверь. Ей 120 лет. Дверь сделана из дуба и все это время служила жителям особняка конца 19-го века на улице Семенишина. Реставрация старинных дверей в Мариуполе – это проект «Doors life matters». Недавно в городе презентовали первую восстановленную дверь на улице Фонтанной. Проект появился в Мариуполе полгода назад, как продолжение инициативы по восстановлению дверей в Ивано-Франковске. Местные жители участвуют в поиске исторических дверей, фотографируют их и выкладывают в социальные сети. Сейчас в Мариуполе составлен список из 40 дверей, которые нуждаются в реставрации.

Валерий Капинус, реставратор старинных дверей, говорит, что для него это большой опыт.



«Потому что то, какие технологии сейчас используются, мы даже не догадываемся как это было раньше. У меня есть возможность к этому прикоснуться. Это дорогого стоит», – говорит мужчина.



Создатель проекта «Doors Life Matters» Ярослав Федоровский рассказал, как все начиналось.



«Несколько ребят начали фотографировать исторические двери в Мариуполе, а потом мы сделали несколько прогулок по местам, где сохранились исторические двери и все, так проект и начался. Мы поняли, что есть люди, заинтересованные в сохранении исторического архитектурного наследия города и мы протестировали гипотезу, получится ли у нас собрать деньги на реставрацию первой двери или нет. Получилось», – говорит Федоровский.

Стоимость реставрации одной двери – около 30 тысяч гривен. Все зависит от материала и состояния двери. Деньги собирают через социальные сети. Также помогают предприниматели.



Проект «Doors Life Matters» планирует расширяться и реставрировать не только двери, но и старинные козырьки, и советские мозаики.



«Мы все-таки любим архитектуру нашего города, она уникальная и красивая. И ее осталось совсем мало за последние десятилетия. Мы хотим, наверное, прежде всего, сохранить ее для себя, чтобы можно было прогуливаться по старой части города, любоваться красотой дверей еще оставшихся особняков», – рассказал Федоровский.