На Луганщине отремонтируют аварийный мост между Северодонецком и Лисичанском

Мост, который соединяет коротким путем Северодонецк и Лисичанск, начнут ремонтировать в 2022 году. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в Facebook.



«В ноябре будет готова проектно-сметная документация на мост возле содового завода, соединяющий коротким путем Северодонецк с Лисичанском, а именно с отдаленным районом "РТИ". Это будет не капитальный ремонт, а больше сродни строительству, потому что мост имеет значительные разрушения, недаром до закрытия его называли "мостом смерти"», — написал Гайдай.



По его словам, после реконструкции моста начнется ремонт дороги, и автомобилисты будут экономить около 14 километров.



«К тому же на этот проект Луганщина не потратит ни копейки из областного дорожного фонда, который в случае реализации такого дорогостоящего проекта был бы опустошен на несколько лет. Финансирование будет из Государственного дорожного фонда», — добавил глава ОГА.



