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Особняк Медведчука – на ремонте: «Схемы» показали чертежи с шубохранилищем и церковью

11 ноября 2021, 22:28

Особняк Медведчука – на ремонте: «Схемы» показали чертежи с шубохранилищем и церковью

Журналисты «Схем» показали чертежи – планы всех этажей дворца главы политсовета ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука. Этот дом построили на бывшей территории государственных дач. Территорию приватизировали в начале 2000-х. В особняке проходит капитальный ремонт.

У имения более сотни отдельных помещений площадью более двух тысяч квадратных метров. Это два лифта, шубохранилище, бассейн, массажный кабинет, парикмахерская, тренажерный зал, склад картин, каминная комната, комнаты для горничных, пункт наблюдения охраны, собственная церковь и еще целый ряд других объектов.

Журналисты отмечают, что дворец в Пуще-Водице – главное имение Медведчука. В собственности компаний семьи нардепа есть еще четыре подобных объекта, но они меньше.

Медведчук и Марченко с 18 февраля текущего года находятся под санкциями. И эти санкции, по словам Оксаны Марченко, настолько строги, что лишили ее элементарных благ.

«Сегодня мне пришло уведомление, что я не могу продлить подписку на музыку, потому что у меня заблокированы карты», – пожаловалась она в эфире одного из телеканалов 1 марта 2021 и добавила: «Мы очень просто живем. Мне хочется рассказать всему миру, какая мы простая классная семья на самом деле, потому что мы неприхотливы. Кто нас знает – у нас все просто».

«Несмотря на то, что Схемам удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Следовательно, есть только рабочая версия: могли платить наличными. По запросу Виктор Медведчук не ответил», – говорится в материале «Схем».

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