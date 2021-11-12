В Украине зафиксировали более 24 тысяч случаев ковида за сутки. Умерли 750 человек

За четверг, 11 ноября, в Украине выявили 24 058 новых случаев заражения коронавирусом, что на 689 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровел 21 941 пациент. Умерли 750 человека.



Вчера госпитализировали 4 318 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 179 577 человек. Из них выздоровели 2 594 679 пациентов, а умерли 75 607 человек.



Вчера вакцинировались 279 136 человек.



С начала прививочной кампании в стране вакцинировались 11 986 077 человек. Из них получили одну дозу вакцины — 11 986 075 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 8 422 334 человека. Всего проведено 20 408 409 прививок.