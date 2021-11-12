На Донбассе ранен украинский военный от обстрела

За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военнослужащий в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что раненый находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.



Всего за минувшие сутки украинская сторона зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Подчеркивается, что боевики вели огонь по украинским позициям в районе Марьинки, Новозвановки, Зайцево, Троицкого, Гнутового, Луганского, Широкино, Крымского.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата НВФ, вероятно «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения.



В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали ответный огонь, «не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы».



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 11 ноября были обстреляны их позиции в районе поселка шахты «Трудовская» в Донецке, Озеряновки, Доломитного, Широкой Балки, Луганского.



Группировка «ЛНР» заявила про обстрелы в районе Калиново и Сокольники. Там добавили, что в результате обстрела у Сокольников погиб «военнослужащий народной милиции ЛНР».