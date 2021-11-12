Кулеба допустил, что Россия хочет продвинуться вглубь Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность того, что Россия стремится «продвинуться дальше» в Украину.



«Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность», — сказал Кулеба в интервью ABC News.



По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что Кремль «ищет возможность продвинуться дальше» на украинскую территорию.



«Мы крайне обеспокоены. <...> Когда вы живете рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, вы как бы учитесь беспокоиться. К этому привыкаешь», — отметил глава МИД.



Говоря об итогах проведенных встреч в США, Кулеба подчеркнул, что американские власти показали, что готовы не только говорить, но и действовать.



«Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя», — сказал он.



По словам министра, при администрации Дональда Трампа в отношениях двух стран была некоторая турбулентность. С приходом на пост президента США Джо Байдена связи были восстановлены.



При этом Кулеба указал, что разногласия все же остаются, в частности по газопроводу «Северный поток 2» и его использовании в качестве энергетического оружия.



«У нас есть разногласия в том, как можно избежать или предотвратить негативные последствия реализации этого проекта», — сказал глава МИД.



Он рассказал о желании Украины, чтобы США «оставались бдительными и готовыми принять меры», если нынешняя политика в отношении «Северного потока — 2» потерпит неудачу.

Глава МИД Кулеба на этой неделе посетил Вашингтон, где вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном подписал Хартию стратегического партнерства Украина-США. Документ определяет основные направления двусторонних отношений в ключевых сферах.



По итогам встречи Блинкен заявил, что США обеспокоены военной активностью России вблизи границы Украины. В то же время у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы.



По информации Bloomberg, США сообщили европейским партнерам о том, что со стороны России существует угроза военного вторжения в Украину.