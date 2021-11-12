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Данилов назвал «беженцами» переселенцев из Донбасса

12 ноября 2021, 11:12

Данилов назвал «беженцами» переселенцев из Донбасса

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал «беженцами» внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донецкой и Луганской областей. Такое заявление он сделал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

Данилов объяснил свою реакцию на слова представителя фракции Социал-демократической партии Германии Нильса Шмида, который в интервью Deutschlandfunk предложил мигрантов, которые находятся на границе Беларуси с Польшей, временно разместить в Украине до тех пор, пока будет продолжаться процедура получения убежища в ЕС.

В ответ Данилов сказал, что представители немецкой партии должны взять к себе домой по несколько мигрантов, а «если мало места, то в Бундестаге у них там есть кабинеты».

«Когда речь идет о людях, которые почему-то начинают считаться после туристов беженцами по европейскому законодательству и нам предлагают именно немцы... Почему это меня возмутило? Мы имеем на сегодняшний день в стране 1 473 603 внутренне перемещенных лица, на самом деле это наши беженцы после войны, после агрессии РФ. Мы как государство еще не смогли с ними справиться, а нам говорят: "Возьмите еще себе". Нужно какую-то совесть иметь», — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, помощь Украине из-за российской агрессии «не такая большая», как говорят.

«Большая была бы помощь нам, если бы в 2008 году немцы и французы не ставили нам палки в колеса, и мы бы получили ПДЧ [в НАТО]. Это была бы большая помощь. А сейчас их озабоченность, озабоченность и еще раз озабоченность», — подчеркнул Данилов.

Позже в программе он еще раз вернулся к теме ВПЛ из Донбасса, снова назвав из «беженцами». Мне очень жаль, когда их [называют] «внутренне перемещенными лицами». Временно на сколько? На семь лет? Я понимаю, когда какая-то беда произошла, не дай бог. На месяц, на неделю, на две куда-то отправили. Мы от войны страдаем восьмой год. А от Европы мы слышим от многих стран — «они обеспокоены». Эта их обеспокоенность начинает немного раздражать«, — сказал секретарь СНБО.

Разница между ВПЛ и беженцами

Беженцем, согласно Женевской Конвенции о статусе беженцев ООН, является человек, который покинул свою страну «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений».

Внутренне перемещенным лицом, согласно закону, является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое находится на территории Украины на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которое заставили покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

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