Резников вместе с главнокомандующим ВСУ отправился на Донбасс

Источник: Минобороны

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находятся сегодня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Отмечается, что по результатам рабочей поездки будут проработаны механизмы усиления обороны государства и противодействия гибридным угрозам со стороны РФ в регионе.



«В частности, планируется ознакомиться с состоянием дел в военных подразделениях, привлеченных к мерам по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Также рассмотреть проблемные вопросы военнослужащих и местного населения и возможные пути их решения», — говорится в сообщении.

4 ноября Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны. Ранее он возглавлял министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.