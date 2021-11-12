СБУ заявила о задержании экс-начальницы «отдела кадров» боевиков «Оплота»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области бывшую участницу незаконных вооруженных формирований «ДНР», которая занималась подбором кадров для группировок, участвовавших в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным спецслужбы, в ряды боевиков жительница Бахмута присоединилась в 2014 году. Злоумышленница входила в состав террористической группировки «Оплот». Находясь на «должности» стрелка, она участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям.



Затем она была назначена руководителем «отдела кадров», где среди основных задач был отбор кандидатов в группы боевиков.



«После конфликта с предводителями группировки она покинула его ряды. Впоследствии вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия», — рассказали в СБУ.



Также сообщается, что в ходе обысков по месту нахождения злоумышленницы правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбук «с доказательствами противоправной деятельности».

Ей сообщили о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.