«ДНР»: Почти 900 заболевших ковидом, еще 77 человек умерли

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 897 случаев коронавирусной болезни. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



За сутки скончались 77 ранее заболевших пациентов.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает коронавирус у 95 473 человек. Из них 70 110 человек выздоровели, летальных случаев — 7384.



У властей Украины нет информации о заболевших на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировано 1348 случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений вследствие заболевания умерли еще 66 человек.