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«ДНР»: Почти 900 заболевших ковидом, еще 77 человек умерли

12 ноября 2021, 12:25

«ДНР»: Почти 900 заболевших ковидом, еще 77 человек умерли

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 897 случаев коронавирусной болезни. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

За сутки скончались 77 ранее заболевших пациентов.

С начала пандемии «ДНР» подтверждает коронавирус у 95 473 человек. Из них 70 110 человек выздоровели, летальных случаев — 7384.

У властей Украины нет информации о заболевших на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировано 1348 случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений вследствие заболевания умерли еще 66 человек.

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