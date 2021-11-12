Блогеру Илье Варламову не продлевали запрет на въезд в Украину

Служба безопасности Украины не продолжала запрет на въезд в Украину российскому блогеру Илье Варламову. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Украинской правды».



В ноябре 2021 года истек срок 5-летнего запрета на въезд Варламову. УП поинтересовалась, продлила ли СБУ эту санкцию с учетом визитов этого гражданина в оккупированный Крым.



«По Вашему запросу от 05.11.2021 года сообщаем, что по состоянию на дату запроса компетентными подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось. В случае наличия определенных законодательством оснований СБ Украины будут приниматься необходимые меры», — говорится в ответе спецслужбы.



УП поинтересовалась также у Государственной пограничной службы, есть ли там основания отказать Варламову во въезде, если он решит его осуществить. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил следующее: «Государственная пограничная служба в полной мере применяет к гражданам нормы законодательства в случае, если они нарушают порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию. Если говорить об иностранных гражданах, по ним кроме привлечения к административной ответственности устанавливается и запрет въезда на территорию Украины. В случае попытки пересечения государственной границы и подтверждения фактов незаконного пребывания на ТОТУ, этому лицу будет отказано во въезде в Украину и проставлен запрет на въезд сроком на 3 года».