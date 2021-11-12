На Луганщине за сутки выявили 436 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек

В Луганской области за прошлые сутки зафиксировано 436 заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Северодонецке — 102, Рубежном — 84, Лисичанске — 48, а также в районах: Сватовском — 33, Кременском — 31, Попаснянском — 26, Старобельском — 25, Новоайдарском — 19, Новопсковском — 15, Меловском — 13, Станично-Луганском — 11, Троицком — 10, Марковском — девять, Белокуракинском — шесть, Беловодском — четыре.



За сутки из-за осложнений болезни умерли 11 человек возрастом от 59 до 90 лет.



С начала пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 53 505 жителей области. Из них выздоровели — 40 021 человек, умерли — 1 772.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 885 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 69,2 (при пороговом уровне — 60).