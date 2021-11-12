Подсанкционный самолет Козака пытался обманом пересечь Украину по направлению РФ

Служба безопасности Украины и «Украэрорух» заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом депутата Верховной Рады, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Речь идет о нардепе от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасе Козаке.



По данным спецслужбы, самолет хотели вывести из-под санкций СНБО. Для этого емуи сменили бортовой номер с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.



С новым бортовым номер самолет направлялся из одной из стран ЕС в Россию, для чего хотел пересечь воздушное пространство Украины.



В начале 2021 года СНБО ввел санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний — владельцев бизнес-джетов, которыми Тарас Козак и Виктор Медведчук в нарушение законодательства летали в РФ. Четыре из пяти самолетов смогли вылететь из Украины до публикации санкций.

Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. Подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества с Россией.



С 13 мая Медведчук по решению суда находится под домашним арестом. Печерский районный суд Киева 9 июля продлил ему домашний арест до 7 сентября.



Козак, по данным правоохранительных органов, находится в России. В то же время, по информации Медведчука, Козак уехал лечится в Беларусь. Он объявлен в розыск. Есть решение суда на задержание Козака для избрания меры пресечения.