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Подсанкционный самолет Козака пытался обманом пересечь Украину по направлению РФ

12 ноября 2021, 13:41

Подсанкционный самолет Козака пытался обманом пересечь Украину по направлению РФ

Служба безопасности Украины и «Украэрорух» заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом депутата Верховной Рады, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Речь идет о нардепе от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасе Козаке.

По данным спецслужбы, самолет хотели вывести из-под санкций СНБО. Для этого емуи сменили бортовой номер с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

С новым бортовым номер самолет направлялся из одной из стран ЕС в Россию, для чего хотел пересечь воздушное пространство Украины.

В начале 2021 года СНБО ввел санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний — владельцев бизнес-джетов, которыми Тарас Козак и Виктор Медведчук в нарушение законодательства летали в РФ. Четыре из пяти самолетов смогли вылететь из Украины до публикации санкций.

Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. Подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества с Россией.

С 13 мая Медведчук по решению суда находится под домашним арестом. Печерский районный суд Киева 9 июля продлил ему домашний арест до 7 сентября.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в России. В то же время, по информации Медведчука, Козак уехал лечится в Беларусь. Он объявлен в розыск. Есть решение суда на задержание Козака для избрания меры пресечения.

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