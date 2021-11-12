В Славянске ученики начальной школы вернутся за парты

Со вторника, 16 ноября, в школах Славянска возобновляются очные занятия для учеников 1-4 классов. Также разрешены индивидуальные занятия в школах искусств и спортшколах.



Об этом сообщил глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях по итогам заседания городской комиссии по техногенной безопасности и противодействия чрезвычайным ситуациям.



По его словам, это стало возможным благодаря тому, что в городе «наметился небольшой, но стабильный спад заболеваемости по ковиду».



«Если в конце прошлой-начале нынешней недели в день фиксировалось до 230 заболевших, со вторника имеем показатели от 139 до 95 человек», — рассказал Лях.



Он анонсировал, что на следующем заседании комиссии по ТБ и ЧС, через неделю, будет принято решение по средним и старшим классам. «Надеюсь, что самый трудный период этой ковидной волны мы уже пережили», — подчеркнул Лях.

Донецкая область с 18 октября перешла в «красную» зону карантина. По прогнозам специалистов, регион может остаться в «красной» зоне до конца ноября.