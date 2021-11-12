В «ДНР» подтвердили передачу шахтоуправления «Донбасс» в управление ДМЗ Андреева

Донецкий металлургический завод (ДМЗ) стал временным администратором шахтоуправления «Донбасс». Об этом сообщил «заместитель министра угля и энергетики» группировки «ДНР» Алексей Василенко, передает «ДАН».



«В настоящее время там ведется работа по стабилизации обстановки на предприятии [ШУ "Донбасс"], оно передано во временное управление ДМЗ. Ведется работа по стабилизации ситуации с добычей угля, с реализацией угля, уже некоторое увеличение добычи угля мы видим», — сказал Василенко.



По его словам, на сегодняшний день задолженность ШУ «Донбасс» по заработным платам составляет порядка 170 миллионов рублей и «активизация работы предприятия позволит погасить долги».



В «Минуглеэнерго» уточнили, что временная администрация введена на шахтоуправлении в начале октября этого года.



Как сообщали «Новости Донбасса», в начале 2021 года контроль над ДМЗ получил донецкий бизнесмен Игорь Андреев, который продолжил зарабатывать при «ДНР». В Донецке он известен, прежде всего, как владелец Торгового дома «Горняк», который контролирует предприятия по производству пельменей и вареников «Геркулес», молочных продуктов «Добрыня» и колбас «Пан фазан». В империи Андреева есть и сеть продуктовых магазинов «Геркулес-Молоко», которая работает в ОРДО.



Еще в марте «НД» писали, что Андреев контролирует не только ДМЗ, но и Енакиевский коксохимпром, шахту «Щегловская глубокая», обогатительную фабрику «Чумаковская», а также Шахтоуправление «Донбасс». Вместе с ДМЗ эти предприятия составят единый производственный цикл для выплавки металла из сырья.



Продукция под брендом «Геркулес» продается и на подконтрольной Украине территории.



«ДНР» до сих пор не указывает, что именно Андреев контрллирует ДМЗ. В «республиканских СМИ» лишь говорили, что на предприятие зашел «новый инвестр» без указания его имени.



Детально о бизнесе Андреева «Новости Донбасса» писали в статье «За 7 лет при "ДНР" появились свои олигархи. Рассказываем, кто они».