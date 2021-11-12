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Вопросы безопасности на Донбассе и на границе обсудят главы МИД ЕС и Украины

12 ноября 2021, 16:59

Вопросы безопасности на Донбассе и на границе обсудят главы МИД ЕС и Украины

Вопросы безопасности, в частности ситуация на Донбассе и у границ Украины, станут основными на встрече министра иностранных дел Украины с европейскими коллегами и руководством НАТО в Брюсселе 15 ноября. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Ключевой темой моих переговоров в Брюсселе будет безопасность. Речь пойдет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, во временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе Молдовы», — сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

Кулеба, подчеркнул, что «ситуация серьезная». «Мы работаем и внутри страны, и наружу над максимальной мобилизацией наших партнеров и мобилизацией наших возможностей эффективно противодействовать этому гибридному кризису», — заверил министр.

По его словам, Украина уже укрепила границу с Беларусью, работает с партнерами по минимизации энергетических рисков.

«Но подчеркну, что ситуацию нужно рассматривать комплексно, вместе с информацией о подготовке нового этапа агрессии России против Украины. Все эти явления составляют единый гибридный фронт России против евроатлантического пространства», — добавил Кулеба.

Также он подчеркнул, что в Беларуси нет кризиса с мигрантами, «там есть гибридная война против Европы».

«Цель Москвы состоит в том, чтобы создать проблемы и заставить остальной мир решать их вместе с ними. Нам хорошо известны эти российские методы, и мы знаем, как им противостоять и охотно делимся опытом с партнерами. Об этом будет идти речь во время встречи в Брюсселе», — добавил глава МИД.

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