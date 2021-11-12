«ЛНР» установила новые правила на пунктах пропуска

Группировка «ЛНР» ввела режим повышенной готовности в отдельных районах Луганской области. Причиной называют – активное распространение коноравируса. Соответствующий «указ» издал глава группировки Леонид Пасечник.



Медики теперь должны дежурить на пунктах пропуска «ЛНР» и контролировать температуру тела пассажиров. В случае, если обнаружат человека с повышенной температурой, его отправят в инфекционный стационар для определения диагноза. Такие меры «ЛНР» предпримет на автомобильных пунктах пропуска, которые называет «международными», то есть у линии соприкосновения, на админгранице с отдельными районами Донецкой области и на участке границы с Россией.



Прибывшие в отдельные районы Луганской области должны теперь сообщать местным медикам по специальному телефону ряд данных. Нужно указать, где именно человек проживал и в какие даты, а также свою контактную информацию. Это касается стран и городов, где «зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции», то есть России и подконтрольной территории Украины.



Дополняется…